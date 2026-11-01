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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin kimliği belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi

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UKMTO Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin kaptanının Mayday çağrısında başka bir geminin kimliği belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdiğini aktardı. Yaralanma bilgisi verilmezken bölgedeki gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen olaya ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bir ticari geminin kaptanının, VHF telsizinin 16. kanalı üzerinden yaptığı imdat çağrısını (Mayday) ileterek başka bir geminin kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Olayda mürettebattan yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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