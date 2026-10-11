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UKMTO, Hürmüz Boğazı çıkışında bir tankerin vurulduğunu ve yangın çıktığını bildirdi

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin iskele tarafından kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Mürettebat güvende, hasar ve olası çevresel etkiler bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin iskele tarafından kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda 10 Ekim TSİ 22.20 sularında bir geminin kaptanından vurulduklarına dair bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya maruz kalan geminin iskele tarafından isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu vurgulanan açıklamada, gemideki hasarın boyutunun ve olası çevresel etkilerin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün akşam Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerindeki 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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