Ukmto: Bae Açıklarında Bir Petrol Tankerine Mühimmat İsabet Etti

Güncelleme:
LONDRA, 4 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmat isabet ettiğini bildirdi.

Örgütün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, pazar günü saat 19.40 civarında gemiden konuya ilişkin bildirim alındığı belirtildi. Buna göre gemi, BAE'nin, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Fuceyre kentinin yaklaşık 144,45 kilometre kuzeyinde seyir halindeyken vuruldu.

Örgütten yayımlanan uyarıda, tankerde bulunan tüm mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir çevresel etki bildirilmediği ifade edildi.

Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor. Gemilere seyir halindeyken dikkati elden bırakmama ve şüpheli her türlü faaliyeti bildirme tavsiyesinde bulunuldu.

Pazartesi günü İngiliz ordusuna dayandırılan haberlerde Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye mühimmat isabet ettiği bildirilmişti.

Kaynak: Xinhua
