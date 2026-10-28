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UKMTO, Aden Körfezi'nde 9 kişinin bulunduğu şüpheli tekne nedeniyle uyardı

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UKMTO, Yemen açıklarındaki Aden Körfezi'nde ticari gemilerin yakınında şüpheli küçük teknelerin görüldüğünü ve korsanlıkla bağlantılı olabileceğini bildirdi. Bir ihbarda 9 kişinin bulunduğu yeşil-mavi tekne tespit edildi; yetkililer gemilere dikkatli seyretmelerini önerdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen açıklarındaki Aden Körfezi'nde ticari gemilerin yakınında şüpheli küçük tekneler tespit edildiğini ve bu hareketliliğin korsanlık faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasında, askeri makamlardan alınan bilgiler doğrultusunda Aden Körfezi'nde şüpheli faaliyetlere ilişkin ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede ticari gemilerin yakınında seyreden birkaç şüpheli küçük teknenin görüldüğü ifade edilerek, ihbarlardan birinde 9 kişinin bulunduğu, iki merdiven ve bir kanca taşıyan yeşil ve mavi renkli bir teknenin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyetlerin olası bir korsanlık grubuyla bağlantılı olabileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin olayları araştırdığı aktarıldı.

UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri, deniz güvenliğine ilişkin yönergeleri takip etmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
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