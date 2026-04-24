UJFP Onursal Başkanı Wagman'a göre, "İsrail'e silah sevkiyatımız yok" diyen Fransız hükümeti yalan söylüyor

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) Onursal Başkanı Richard Wagman, " İsrail'e silah satışımız yok" diyen Fransız hükümetinin bu ülkeye Fransa üzerinden yapılan askeri ekipman sevkiyatlarından habersiz olamayacağını belirterek hükümeti yalancılıkla suçladı.

ABD merkezli kargo şirketi FedEx France'a karşı soykırıma ortaklık suçlamasıyla Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına şikayette bulunan UJFP Onursal Başkanı Wagman, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Fransa üzerinden İsrail ordusuna yapılan teslimatlarda lojistik rol üstlenerek Gazze'de yürütülen saldırılara ortaklık ettiği gerekçesiyle şirket hakkında şikayette bulunduklarını hatırlatan Wagman, UJFP'nin "bu savaş politikalarına karşı" olduğunu ve işgal altındaki Batı Şeria'da etnik temizliğin hızlandırılmasına" karşı çıktığını vurguladı.

Bazı lojistik şirketlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Wagman, FedEx France'ın "ABD'den İsrail Hava Kuvvetlerine Fransa üzerinden, özellikle Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı üzerinden yapılan çok sayıda transferden sorumlu olduğunu" kaydetti.

Wagman, bu transferlerin İsrail'in Lübnan'da ve Gazze'deki saldırılarında kullanıldığını belirterek, "Fransa üzerinden İsrail'e yapılan yasa dışı silah satışlarına aracılık eden" FedEx şirketini eleştirdi.

Savaş halindeki ülkelere silah ihracatının ya da transferinin hükümet iznine tabi olduğunu hatırlatan Wagman, FedEx şirketinin İsrail'e yaptığı taşımacılıktan Fransız hükümetinin haberdar olmamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Bu bağlamda Wagman, Fransız hükümeti yetkililerinin İsrail'e silah satışı yapmadıklarını ileri sürdüğü açıklamalarını hatırlatarak, "Bu bir devlet yalanı" diye konuştu.

Hükümetten bu konuda açıklama beklediklerini dile getiren Wagman, FedEx France'ın lojistik çalışmalarına ışık tutulmasını istedi.

UJFP FedEx France hakkında şikayette bulunmuştu

UJFP 21 Nisan'da "ABD'nin gönderdiği savaş uçağı ekipmanlarını Fransa üzerinden İsrail'e taşıyan ve teslim eden" FedEx France hakkında Pnat'a şikayette bulunduğunu bildirmişti.

Şirket üzerinden İsrail'e gönderilen ekipmanların Gazze Şeridi'ni bombalayan uçakların bakım ve onarımında kullanıldığını bildiren UJFP, Filistin destekçisi Urgence Palestine derneğinin İsrail'e gönderilen kargolara ilişkin hazırladığı rapora işaret etmişti.

Rapora göre, Nisan-Ekim 2025 tarihlerinde FedEx France İsrail'e 117 kargo teslim etti. Doğrudan İsrail'e gönderilen 22 kargodan 3'ünün FedEx France uçakları ile taşındığı bildirilen raporda, şirketin kargoların içeriklerinden haberdar olduğu kaydedildi.

FedEx France'tan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "uluslararası hiçbir silah ve mühimmat teslimatı yapılmadığı" belirtildi.