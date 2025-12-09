Ulaşım stratejileri Kocaeli'de düzenlenen uluslararası sektör buluşmasında ele alınıyor

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "UITP Avrasya 2025 Konferansı" başladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Planlamadan İşletmeye: Etkili Kent İçi Raylı Sistemlerin Uygulanması" temasıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehir planlamasında bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, ulaşım sorunlarının yalnızca günü kurtaran çözümlerle ele alınamayacağını söyledi.

Planlama anlayışının tamamen gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Büyükakın, ulaşım modlarından önce imar kararlarının belirleyici olduğunu kaydetti.

Şehirlerin fonksiyonel olarak ayrıldığı eski planlama zihniyetinin bugün sorun ürettiğini vurgulayan Büyükakın, uzun vadeli çözüm için anayasal seviyede sınırlar konulması gerektiğini ifade etti.

Büyükakın, Kocaeli'nin liman ve sanayi kenti olması dolayısıyla lojistik hareketliliğin planlamayı daha karmaşık hale getirdiğini belirterek, tüm zorluklara rağmen doğru strateji ve teknolojilerle ilerlemenin mümkün olduğunu kaydetti.

Lojistik hareketin toplu taşıma planlamasını doğrudan belirlediğinden bahseden Büyükakın, "Bu lojistiği yönetmediğiniz zaman toplu taşımanın rasyonalitesine dair sağlıklı adımlar da atamazsınız. Toplu taşıma optimizasyonu bir optimizasyon problemiyse, toplu taşımanın çözümüne dair üreteceğiniz her meselede diğer hareketleri ve en önemli hareket olan lojistik hareketini düşünmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

UITP Genel Sekreteri Muhammed Mezgani, Türkiye'nin metro ve hafif raylı sistemlerin hızla geliştiği bir ülke olduğunu söyledi.

Mezgani, farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanmasının kritik bir nokta olduğuna dikkati çekerek, "Kesintisiz hareketliliği mümkün kılmak için bu şarttır. Bunu gerçekleştirmek, büyük ölçüde yerel yönetimlere bağlıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile UlaşımPark'ın işbirliği, bu süreçte çok önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise "Kent içi raylı sistemlerde planlama ve yatırım" başlıklı ilk oturumda, Türkiye'nin raylı sistem geçmişi, bugünü ve geleceğini örneklerle anlatarak, bütüncül ve şehirlerin karakterine uygun ulaşım planlamasının önemine değindi.

Bölgedeki ulaşım liderlerini bir araya getiren UITP Avrasya 2025 Konferansı, kentsel mobilitedeki en acil zorlukları ve yenilikleri ele almak için bilgi alışverişini ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Raylı sistemler, temiz enerji araçları, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve finansman gibi başlıkların konuşulacağı konferans, yarın sona erecek.