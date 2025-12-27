Haberler

UHİM 3. Olağan Genel Kurulu, Konya'da yapıldı

UHİM 3. Olağan Genel Kurulu, Konya'da yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (UHİM) 3. Olağan Genel Kurulunda Abdolvahab Salarzehi yeniden genel başkan seçildi. Genel kurulda derneğin geçmiş dönemdeki faaliyetleri değerlendirildi ve gelecekteki projeler konuşuldu.

Konya'da, Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (UHİM) 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Keykubad Köşkü'ndeki genel kurula, Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, 27. Dönem AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Derneğin ulusal çapta ilerlemesi ve karşılaşılan problemlere çözümlerin ele alındığı genel kurulun ardından yapılan seçimde UHİM Genel Başkanı Abdolvahab Salarzehi, oy birliğiyle göreve yeniden seçildi.

Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin oluşturulduğu genel kurulda teşekkür konuşması yapan Salarzehi, geçmiş dönemde yaptıkları faaliyetleri ve gelecekte yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Salarzehi, "UİHM sadece mezunları buluşturan değil, geçmişi anlatan değil geleceği inşa eden, değer üreten, sorumluluk alan, ümmet bilinciyle düşünen bir yapı olmaktır. Yeni dönemde hedefimiz, birbirimizi daha çok dinlemek, daha çok istişare etmek ve bu büyük ailenin her ferdini sürecin bir parçası kılmaktır. Bu yol, benim yolum değil, bu yol bizim yolumuzdur." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Süper Lig devine tam 241 gole katkı yapan yıldız golcü
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu