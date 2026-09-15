Uğurludağ'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kırkköy köyünde Battal Kırman'a ait evin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlık ve çevresinde hasar oluştu.
Kaynak: AA