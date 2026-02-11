Haberler

İliç Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerden Uğur Yıldız'ın Ailesinden Zafer Partisi'ne Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İliç maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın ailesi, Ümit Özdağ'ı ziyaret ederek olayın hukuki sonuçları için destek talep etti.

(ANKARA)- İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, Erzincan İliç'teki maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız ve annesi Sevda Yıldız'ı Genel Merkezimizde ağırladı. Denetimsizlik ve ihmaller zinciri sonucu meydana gelen bu elim olay, siyasi sorumlulukları bulunan ve asla göz ardı edilemeyecek bir faciadır. Zafer Partisi olarak, bu süreçte sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi adına konunun kararlılıkla takipçisi olacağız. Başta merhum Uğur Yıldız'ın kederli ailesi olmak üzere, tüm emekçilerimizin ve İliç halkının yanında durmaya, haklı mücadelelerinde kendilerine destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı