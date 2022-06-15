Uğur Bayraktutan'dan Bakan Soylu'ya: "Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda Vip'ten Uçması Hangi Gerekçe ile Engellenmiştir" - Haberler

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Uğur Bayraktutan'dan Bakan Soylu'ya: "Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda Vip'ten Uçması Hangi Gerekçe ile Engellenmiştir"

ANKA - Güncel
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Uğur Bayraktutan'dan Bakan Soylu'ya: 'Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda Vip'ten Uçması Hangi Gerekçe ile Engellenmiştir'

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanı’nda VİP’ten geçmesine izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “VİP’ten geçiş hakkı olmasına rağmen Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanı’nda VİP’ten uçması hangi gerekçe ile engellenmiştir" diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda VİP'ten geçmesine izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "VİP'ten geçiş hakkı olmasına rağmen Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda VİP'ten uçması hangi gerekçe ile engellenmiştir" diye sordu.

Uğur Bayraktutan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda VİP'ten geçmesine izin verilmemesine ilişkin, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bayraktutan, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"VİP'ten geçiş hakkı olmasına rağmen Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda VİP'ten uçması hangi gerekçe ile engellenmiştir? Bakanlığınıza bağlı kamu görevlileri taraflı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı tutumlar sergileme cesaretini nereden almaktadır? Bu hadsiz uygulamanın sorumluları hakkında gerekli işlemler başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa Soyadı Kanunu çıktığında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat verdiği İnönü soyadının tarihine, önemine, taşıdığı anlama karşı yapılan bu uygulamayı onayladığınız anlamına mı gelmektedir" diye sordu.

ANKA / Güncel

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