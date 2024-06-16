Ugandalı Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı
Nüfusunun yüzde 15'i Müslüman olan Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bayram coşkusu yaşanıyor. Ugandalı Müslümanlar, Doğu Afrika'nın en büyük camisi Kaddafi Ulusal Camisi'nde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası bayramlaşan Ugandalı Müslümanlar, yerel kıyafetleriyle de renkli görüntüler oluşturdu.
Ugandalı Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.
Nüfusunun yüzde 15'i Müslüman olan Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bayram coşkusu yaşanıyor.
Ugandalı Müslümanlar, Doğu Afrika'nın en büyük camisi Kaddafi Ulusal Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Namaz sonrası bayramlaşan Ugandalı Müslümanlar, yerel kıyafetleriyle de renkli görüntüler oluşturdu.