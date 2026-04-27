Ugandalı dans grubundan İstanbul Havalimanı'nda renkli gösteri

SERGİLEDİKLERİ dans gösterileriyle sanal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Ugandalı dans grubu Hypers Kids Africa 'Çok yaşa Türkiye' şarkısı eşliğinde dans gösterisi sundu. Grubun dans performansı İstanbul Havalimanı'nda renkli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Sanal medyada milyonlarca takipçisi olan Ugandalı dans grubu Hypers Kids Africa grubu transit olarak İstanbul Havalimanı'na geldi. Dans grubu üyeleri Türk Milli futbol takımının 2026 yılı Dünya Kupası'na katılmasını özel hazırladıkları dansla kutladı. İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları destek noktası önüne gelen grup burada sergilediği performansla sanal medyada beğeni kazandı. Grubun paylaştığı renkli dans videosuna Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan yorumda, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Afrika'nın enerjisini dünyaya taşıyan havayolu olarak, Kupanın heyecanını sizinle paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

