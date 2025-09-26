Haberler

Uganda Kültür Bakanı Türkiye'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Uganda Kültür Bakanı Türkiye'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projeler hakkında görüşmeler yapıldı.

Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i ziyaret etti.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Bakan Regis, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu ile YEE'yi ziyaret etti.

Aliy, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hız kazandığını, karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasının kültürel ilişkilere büyük ölçüde katkı sağlayacağını kaydetti.

Bu ziyaretin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Aliy, bundan sonraki süreçte de YEE'nin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkı sağlayacağını aktardı.

Bakan Regis ise YEE'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştiğini, dil alanında birlikte yapılacak çalışmaların ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracağını belirten Bakan Regis, karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması hususunda Uganda'nın hazır olduğunu anlattı.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu da Türkiye ile Uganda arasında birçok alanda etkin işbirliklerinin gerçekleştirildiğini, kültürün bu alanlar dışında tutulamayacağını ve bu çerçevede kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Tiperu, Ugandalı öğrencilerin Türkçe öğrenmek için istekli olduklarını söyleyerek, Uganda'da açılacak Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin büyük ilgi göreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.