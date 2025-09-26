Uganda Kültür Bakanı Türkiye'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i ziyaret etti.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Bakan Regis, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu ile YEE'yi ziyaret etti.

Aliy, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hız kazandığını, karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasının kültürel ilişkilere büyük ölçüde katkı sağlayacağını kaydetti.

Bu ziyaretin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Aliy, bundan sonraki süreçte de YEE'nin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkı sağlayacağını aktardı.

Bakan Regis ise YEE'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştiğini, dil alanında birlikte yapılacak çalışmaların ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracağını belirten Bakan Regis, karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması hususunda Uganda'nın hazır olduğunu anlattı.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu da Türkiye ile Uganda arasında birçok alanda etkin işbirliklerinin gerçekleştirildiğini, kültürün bu alanlar dışında tutulamayacağını ve bu çerçevede kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Tiperu, Ugandalı öğrencilerin Türkçe öğrenmek için istekli olduklarını söyleyerek, Uganda'da açılacak Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin büyük ilgi göreceğini kaydetti.