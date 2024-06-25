Uganda'daki Queen Elizabeth ve Rwakobo Ulusal Parkları Afrika'nın En Büyük Doğal Yaşam Alanları

Uganda'nın önde gelen safari merkezlerinden Queen Elizabeth Ulusal Parkı ile Rwakobo Ulusal Parkı, kara kıtanın en büyük doğal yaşam alanları olma özelliği taşıyor.

Başkent Kampala'ya 300 kilometre uzaklıktaki Rwakobo National Parkı ile 400 kilometre uzaklıktaki Queen Elizabeth Ulusal Parkı, ziyaretçilerine Afrika vahşi yaşamının örneklerini sunuyor.

Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği vahşi yaşam alanlarında, Afrika mandası, Uganda kobu, zebra, impala, bufalo, su aygırı, Nil timsahı, Afrika savan fili, Afrika parsı, aslan ve şempanze gibi çeşitli vahşi hayvanları görme şansına sahip olunuyor.

AA muhabiri, Afrika'nın zengin faunasına sahip her iki vahşi yaşam alanındaki doğal yaşamı görüntüledi.

Başkent Kampala'nın güneybatısında yer alan Queen Elizabeth Ulusal Parkı, 95 memeli ve 500'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin gözde safari merkezi olma özelliği taşıyan 1978 kilometrekarelik ulusal parkı, başta nesli tükenme tehdidi altındaki birçok hayvanı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Yemyeşil bitki örtüsüne sahip olan parkta, ziyaretçiler tur boyunca bulundukları araçlarda farklı hayvan türlerini gözlemleyebiliyor.

Kıtanın doğal yaşam alanlarından biri olan Rwakobo Ulusal Parkı ise safari meraklılarının öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. 260 kilometrekarelik alana sahip park, macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kuş sürülerinin uğrak noktası haline gelen parktaki irili ufaklı göller, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Safari deneyimi yaşamak isteyenler için park çevresinde konaklama tesisleri de bulunuyor.