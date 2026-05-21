İETT'den UEFA finaline dev ulaşım operasyonu

(İSTANBUL) - UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen yaklaşık 13 bin taraftarın ulaşımını sağlayan İETT, 173 farklı araçla 260 sefer düzenledi. İETT, taraftarların maç öncesi ve sonrası güvenli, hızlı ve konforlu ulaşımını sağlarken, İstanbul'un uluslararası organizasyonlardaki toplu taşıma kapasitesini de ortaya koydu.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü (dün) İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Final maçı için İngiltere ve Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden İstanbul'a gelen seyircilerin şehir içi ulaşımı için İETT, 173 farklı araçla 260 sefer gerçekleştirdi ve yaklaşık 13 bin taraftarın güvenli ve konforlu ulaşımını sağladı.

İstanbul'da oynanan büyük karşılaşma öncesinde taraftarların havalanından şehir merkezine ve stada ulaşımı için harekete geçen İETT dev bir ulaşım operasyonuna imza attı. Ayrıca maçın ardından taraftarların şehrin merkezi noktaları ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaalanına ulaşımları için de özel seferler düzenlendi.

Gerçekleştirdiği bu büyük operasyonla İETT, İstanbul'un toplu taşıma gücünü ve uluslararası organizasyonlardaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: ANKA