UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı - Haberler

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UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Zeki Sevim - Güncel
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UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı BURSA UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı

BURSA UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), arıza onarım ve bakım ekiplerine düzenli olarak eğitim veriyor. UEDAŞ'ın kendi simülasyon sahasında yılda en az 3 kez gerçekleştirilen 'havai hat eğitimi' ile ekipler, sahadaki risklere karşı tecrübeleniyor. Havai hat eğitimlerinde elektrik direklerine (beton, ağaç, kafes direklere) iş güvenliği açısından nasıl tırmanılacağı, topraklamanın nasıl yapılacağı, elektrik enerjisinin kontrolü ve yapılacak işlerin pratik yolları gösteriliyor. Bu sayede telsize düşen ihbarlara en hızlı şekilde müdahale edilerek abonelerin kesinti noktasında mağduriyet yaşamaması sağlanıyor.

Simülasyon eğitimlerinin hem çalışanın güvenliği hem de bölgedeki çalışma sürelerinde olumlu dönüşler sağladığını belirten UEDAŞ İSG ve Çevre Müdürü Mustafa Kartal, "Burada çalışma arkadaşlarımıza yıllık olarak eğitimlere tabi tutulmaktadır. Bu eğitimler hava şartlarına göre düzenlenmektedir. Atmosferik şartlara göre havalar değişebiliyor. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımız o hava şartlarına uygun vaziyette eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimleri, bir nevi simülasyon şeklinde düşünebiliriz. Sahada karşılaşabilecekleri sorunları, iş güvenliğini önde tutarak iyi bir şekilde icra etmeye çalışıyorlar. Sahada karşılaştıkları sıkı bağ, sigorta ve trafo değişimi dediğimiz işleri burada arkadaşlarımıza yaptırıyoruz. Yılda en az 3 kez bu eğitimler oluyor. Temel hedeflerimiz burada arkadaşlarımızın sahada karşılaşacakları durumları göstermektir. İş güvenliği çerçevesinde bunları sağlamaya çalışıyoruz" diye açıkladı.

UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı

UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı

UEDAŞ'ın saha çalışanlarının gerçekleştirdiği eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmadı

İhlas Haber Ajansı / Zeki Sevim - Güncel

İş Güvenliği, Marmara, Uludağ, Güncel, Haberler

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