Üçüzler, 23 Nisan kutlamalarında ilgi odağı oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan üçüzler Emir, Yiğit ve Yağız Tunç ilgi çekti.

Akçaalan İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri 9 yaşındaki Emir, Yiğit ve Yağız Tunç adlı üçüzler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katıldı. Kardeşler hem giydikleri kovboy kıyafetleri eşliğinde sundukları gösterileri hem de üçüz olmalarıyla vatandaşların ilgisini çekti. Üçüzleri izlemeye gelen anne Hatice Tunç ve baba Halil Tunç da duygusal anlar yaşadı. Halil Tunç, 23 Nisan'ı çocuklarıyla kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Hatice Tunç da "23 Nisan bütün çocuklarımızın günü. İyi ki varlar. Değerli öğretmenlerimize düzenledikleri etkinlikle bizlere güzel bir armağan hediye ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Üçüz annesi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Hatice Tunç, bakımları konusunda sıkıntı yaşamadıklarını sözlerine ekledi.

