Uçuş Tutkusu İle Yeni Bir Hayata Adım Attı

Uçuş Tutkusu İle Yeni Bir Hayata Adım Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu tutku nedeniyle tüm mal varlığını satarak pilot oldu. Yamaç paraşütüyle başlayan havacılık serüveni, eğitim süreçleriyle yeni bir mesleğe dönüştü. Tekin, şimdi ticari uçuşlar gerçekleştirerek hem havacılık hem de bölgesel turizme katkıda bulunuyor.

Diyarbakır'da 13 yıl önce nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu tutku dolayısıyla evini, iş yerini ve aracını satıp pilot lisansı ve tek motorlu uçak aldı, pilot oldu.

Bismil ilçesinde babasından kalan nalbur (çivi, kilit, menteşe gibi yapı işlerinde kullanılan malzemeleri satan iş yeri) dükkanını işleten, lise mezunu, 3 çocuk babası Tekin (43) arkadaşlarının yönlendirmesiyle yamaç paraşütü etkinliğine katılıp uçuş yaptı.

Yamaç paraşütü heyecanının ardından havacılığa ilgi duyan Tekin, eşinin ve çocuklarının da desteğiyle bu tutkusunu mesleğe dönüştürmek için harekete geçti.

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını bitiren Tekin, bu 2 yıllık eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Evini, iş yerini ve aracını satarak elde ettiği gelirle ticari pilot lisansı, yurt dışında dil eğitimi ve tek motorlu uçak alan Tekin, 13 yıllık zorlu serüvenin ardından farklı illere ticari uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Seyahat, tanıtım, turizm ve çeşitli organizasyonlar kapsamında uçuşlar gerçekleştiren Tekin'in mesleği havacılık oldu.

"Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım"

Büyüdüğü şehri gökyüzünden izleyen Fırat Tekin, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle süzülürken gökyüzünün ne kadar heyecan verici olduğunun farkına vardığını söyledi.

Pilot olmak için araştırma yapmaya başladığını anlatan Tekin, bunun maddi ve manevi olarak uzun bir süreç ve engebeli bir yol olduğunu bildiğini belirtti.

"Gökyüzüne o kadar aşık oldum ki onun için gemileri yaktım. 13 yıl boyunca dil eğitimi, üniversite eğitimi, pilotaj eğitimi aldım." diyen Tekin, pilotaj eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Hem havacılığa hem de bölgesel turizme katkıda bulunmanın gururu ayrı bir şey. Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım. Hiç pişman değilim çünkü buna değiyor." dedi.

Tek motorlu uçağıyla turistik gezilere ve yolcu taşımacılığına yaklaşık 6 ay önce başladığını anlatan Tekin, hafif hava araçlarının kullanımına yönelik pilotluk eğitimi vermek için de eğitimler aldığını kaydetti.

Tekin, eğitimlerini tamamladığını belirterek, şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte burada bir uçuş okulu açmak için çalışmalarım devam ediyor. Tarihi ve gökyüzünü bir arada görmek çok muazzam bir duygu. Gökyüzü, insanın ufkunu da etkiliyor. Yerde gördüğünüz şeyleri farklı bir açıdan görmek çok daha heyecanlı."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.