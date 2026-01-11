Haberler

Tokat'ta uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Tokat'ta uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde virajı alamayarak uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü Murat Alparslan hayatını kaybetti. Ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Alparslan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Usta Hasan Köyü yolunda Murat Alparslan'ın (27) kullandığı elektrikli bisiklet, virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı.

Alparslan'dan yaklaşık 4 saat boyunca haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alparslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu