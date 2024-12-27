Uçurumda 6 Gün Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde, bir keçi 30 metre derinliğindeki uçurumda 6 gün mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hava şartlarının uygun hale gelmesinin ardından keçiyi uyutucu iğneyle uyutarak 5 saatlik bir kurtarma çalışmasıyla sahibine teslim etti.
Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gündüzler Mahallesi Kütükçü mevkisinde Mehmet Ali Karabıyık, hayvanlarını merada otlatırken keçilerden birinin 30 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kaldığını fark etti.
Karabıyık'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hava şartlarının kötü olması nedeniyle bulunduğu ortamda beslenebildiğini tespit ettiği keçiye müdahalede bulunamadı.
Hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekrar bölgeye gelen ekipler, keçinin yanına inerek kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalar sırasında ekipler, çok fazla hareket eden keçiyi uyutucu iğneyle uyuttu.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından keçi bulunduğu yerden 6 gün sonra çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Hayvanın sahibi Mehmet Ali Karabıyık, ekiplere teşekkür etti.