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Uçuruma yuvarlanan ineği itfaiye vinçle kurtardı

Uçuruma yuvarlanan ineği itfaiye vinçle kurtardı
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BOLU’da yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinçle kurtarıldı.

BOLU'da yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinçle kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Soku Yaylası'nda meydana geldi. Otlayan inek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İneğin uçurumda mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla bağlanan büyükbaş hayvan, bölgeye getirilen vinçle bulunduğu yerden metrelerce yukarı çekildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu inek kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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