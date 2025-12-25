Haberler

Kütahya'da Okul Bahçesinde Dağıtılan Çikolatalardan Zehirlenen 20 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da Okul Bahçesinde Dağıtılan Çikolatalardan Zehirlenen 20 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KÜTAHYA'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kentteki bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı. Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kulüp binasına geldi

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme