Ücretli öğretmenlerin MEB önünde bekleyişi sürüyor... Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak: 'Ücretli öğretmen çalıştırılmasına son verilsin'

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bekleyişlerini sürdüren Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyelerini ziyaretinde, "Ücretli öğretmen çalıştırılmasına son verilsin. Kadrolu güvenceli istihdam yapılsın" dedi.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyesi öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için randevu talebinde bulundu ancak yanıt alamadı.

Yetkili bir isimle görüşme gerçekleştirilinceye kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını belirten öğretmenleri Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yönecileri ziyaret etti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bakanlığın önü bir türlü boş kalmıyor. Bugün de uzun yıllardır Milli Eğitim'de, okullarda ücretli öğretmenlik yapan arkadaşlarımız kendi haklarını, haklı taleplerini yüceltmek için buraya geldiler. 71. kez buradalar ancak çalıştırmaya gelince bakanlık bu arkadaşlarımıza çeyrek insan muamelesi yapıyor. Bu arkadaşlarımız işe gitmediği gün ücret alamıyorlar, idari günlerde ücret alamıyorlar, bayramlarda, tatillerde ücret alamıyorlar, zaten yazın çalışamıyorlar, ücret alamıyorlar. Ama 25 yıldır okullarda dirsek çürütüp öğrenci yetiştiren bu arkadaşlarımızın bugün hiçbir hakkı yok. Kendilerine nasıl bir hak tanınacağı, nasıl bir düzenleme yapılacağına dair de herhangi bir açıklama yok. Bakanlık kimseyi muhatap almadığı gibi bu arkadaşlarımızı da almıyor.

Bu arkadaşlarımızın sorunları dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir eğitim kurumunda aynı işi yapıp onun üçte biri oranında ücret alan bir öğretmenlik uygulaması yok. Bugün, fiili olarak çalışan arkadaşlarımız 86 bin. Ancak biz şunu biliyoruz, yıllarca ücretli öğretmenlik yapıp artık bıkıp usanıp evinde oturan, sayıları 100 binlere varan ücretli öğretmenler var. Eğitim Sen olarak, başından beri çok net bir talebi iletiyoruz, 'Ücretli öğretmen çalıştırılmasına son verilsin. Kadrolu güvenceli istihdam yapılsın'. E

ğitim Sen olarak bu arkadaşlarımızın mücadelesini kendi mücadelemizin dışında tanımlamadık. Ne ücretli çalışan ne özel sektörde çalışan ne okullarda çalışıp farklı statülerde farklı uygulamalara tabi olan hiçbir eğitim emekçisinin sorunu birbirinden ayrı. O yüzden mücadeleyi ortaklaştıracağız, birlikte mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA