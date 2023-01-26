Ücretli Öğretmenler Sorunlarını Meclis'te Anlattı: "Asgari Ücretin Altında Maaş ile Geçinmeye Çalışıyoruz"

Ücretli öğretmenler, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile birlikte Meclis’te açıklama yaptı. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, “Ücretli öğretmenler, hâlâ yarım sigorta primi ile çalışıyorlar. Asgari ücretin altında aldığımız maaş ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Ücretli öğretmenler, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile birlikte Meclis'te açıklama yaptı. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, "Ücretli öğretmenler, hala yarım sigorta primi ile çalışıyorlar. Asgari ücretin altında aldığımız maaş ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ücretli öğretmenler, yaşadıkları sorunları, bugün TBMM bahçesinde yaptıkları açıklamayla kamuoyuna ve hükümete duyurmaya çalıştı. Sayılarının 90 bini bulduğunu söyleyen Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, "Ücretli öğretmenler, hala yarım sigorta primi ile çalışıyorlar. Asgari ücretin altında aldığımız maaş ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'in Karaören köyünden gelen bir anne ise kızı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kadro istedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise ücretli öğretmenlerin sendikalaşamadıklarını belirtti ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hitaben, "Sevgili Mahmut Hoca, bu öğretmenlerimizin sorununu bir an önce çözüme kavuşturmak zorundasınız. Hazine ve Maliye Bakanı'nın gözlerini kamaştıran, bu arkadaşlarımızın yaşadığı ızdırap olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bir kadro verme konusunda elini taşın altına koy" dedi.