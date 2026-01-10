Haberler

Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 1600 rakımdaki Üçoluk Göleti'nin yüzeyi tamamen dondu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle 1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Yüzeyi tamamen donan gölet ve çevresi, güzel görüntü oluşturdu.

