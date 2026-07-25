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UCM Taraf Devletler Meclisi, Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi (ASP), Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi (ASP), Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını bildirdi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Roma Statüsü'ne taraf devletlerin 24 Temmuz 2026'da New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Han hakkında disiplin işlemlerinin görüşüldüğü özel bir oturum düzenlediği belirtildi.

Gizli oylamada 82 taraf devletin oyuyla oluşan mutlak çoğunlukla alınan kararda, Kerim Han'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediğinin belirlendiği ve kendisinin Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi uyarınca görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Meclis Başkanlığının, sürece taraf olan herkesin mahremiyetine ve haklarına gereken saygının gösterilmesi çağrısını sürdürdüğü kaydedildi.

UCM: Mahkeme görev ve faaliyetlerini sürdürüyor

Mahkemeden yapılan diğer açıklamada da Han'ın Mayıs 2025'te izne ayrılmasından ve 8 Haziran 2026'daki askıya alınmasından bu yana olduğu gibi Savcılık Ofisinin yönetiminin Başsavcı yardımcıları tarafından sürdürüleceği aktarıldı.

Açıklamada, UCM'nin bu süreç boyunca personelin profesyonelliği sayesinde görev ve faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret edilerek, mahkemenin mağdurlar için hesap verebilirliği ve adaleti sağlama taahhüdünü koruduğu vurgulandı.

Soruşturma süreci

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.

Martta UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.

Üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyetin raporuna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu 8 Haziran'da yaptığı toplantıda, Han'ın görevini "ağır şekilde suistimal" ettiği yönündeki kararın ardından Başsavcı'yı geçici olarak görevden almış ve Han hakkındaki nihai kararı, mahkemeyi kuran 125 taraf devletten oluşan Meclisin 24 Temmuz'daki özel oturumunda yapılacak oylamaya bırakmıştı.

Han'ın avukatları, bugün yapılan ve Han'ın görevden alındığı oylamada kendilerine savunma yapma ve akreditasyon hakkı tanınmadığını, sürecin hukuka aykırı, usul yönünden adil olmayan ve delillerle desteklenmeyen bir şekilde yürütüldüğünü öne sürmüştü.

Kerim Han, Şubat 2021'de UCM Başsavcılığına seçilmiş ve 16 Haziran 2021'de yemin ederek UCM'nin üçüncü savcısı olarak görevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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