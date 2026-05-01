UCM Başsavcısı Han, İngiltere ve ABD'nin mahkemeye yönelik baskılarını anlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Gazze'de işlenen suçlara ilişkin tutuklama emri talep etmesinden önce İngiltere ve ABD'den gelen baskıları anlatarak hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti.

Gazeteci Mehdi Hasan'a özel röportaj veren Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atıldığını ve bunun ardından gönüllü olarak izne ayrıldığını hatırlattı.

Han, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın kendisine "UCM, Afrika ve Putin gibi serseriler için, İsrail ve ABD gibi demokrasiler için değil" dediğini belirtti.

Hasan'ın Eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un, Nisan 2024'te bir telefon görüşmesinde İsrailli yetkililer için tutuklama emirleri çıkarılması durumunda İngiltere'nin UCM'den çekileceği ve mahkemeye fon sağlamayı durduracağı tehdidinde bulunduğuna dair haberleri sorması üzerine Han, "Evet, haberler doğru. İngiltere hükümeti olup olmadığından emin değilim, İngiltere hükümetini temsil eden çok kıdemli bir devlet yetkilisiydi." dedi.

Hasan'ın yetkilinin eski İngiltere Başbakanı olan Cameron olup olmadığını sorması üzerine Han, bunun Cameron olduğunu doğruladı.

Han, İngiltere'de hükümetin değişmesiyle birlikte UCM'ye yönelik tutumun da iyileştiğini söyledi.

İngiltere vatandaşı olan Han, "İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi. Bir şey için duruyorsa, uluslararası hukuk için durmalı, kurallara uymalı ve doğru olanı yapmalı. Eğer İngiltere doğru olanı yaparsa, bu İngiltere için iyi olacak ve uluslararası toplum için iyi olacak. Yapmazsak, bu büyük ülkenin itibarı için ölüm öpücüğü olacak." diye konuştu.

Taciz iddialarına ilişkin delil yok

Han, kendisi hakkında bir çalışana yönelik tacizde bulunduğu ve bu sebeple başlatılan soruşturmada UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyetin, Mart 2026'da "suistimal veya görev ihlali tespit etmediği" sonucuna vardığını kaydetti.

Başsavcı Han, "Görevi suistimal veya yetkinin kötüye kullanılmasına dair hiçbir bulgu olmadığını gösteren raporu gördüğümde, bu çok kıdemli yargıçların oybirliğiyle aldığı kararı okuduğumda, meselenin sona erdiğini düşündüm. Elbette hemen kapatılacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Han, hakimlerin, taciz iddialarını ve görevi ihmal suçlamalarını doğrulayacak yeterli delil bulunmadığı yönündeki tespitine rağmen, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu'ndaki bir grup ülkenin, konuyu Taraf Devletler Meclisi gündemine taşıyarak, UCM'ye taraf 125 üye devletin oylamasıyla görevden alınmasını zorlayabileceğini aktardı.

UCM Taraf Devletler Bürosu'nun meseleyi hemen kapatmamasının endişe verici olduğunu belirten Han, "Neden hemen kapatılmıyor? İşler ilerledikçe bir şeyler uyduruluyor ve artık iddialarla ilgili değil, bunlar, belirli bir sonuç elde etmek için bir süreç tasarlamakla ilgili gibi görünüyor." dedi.

Hasan, bazı gazetelerin soruşturma kapsamında "bazı bulgular tespit edildi" iddialarını sorması üzerine, bu iddiaların BM raporunun bulgularında olmadığını belirterek, "Esas olan rapordur. Görevi suistimal veya yetki ihlali bulgusu yok. Süreç beni akladı." değerlendirmesinde bulundu.

Han, kendisini akladığını söylediği raporun bazı medya tarafından kasıtlı şekilde çarpıtıldığını anlatarak, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ben Swanson'un da medyadaki bu tür çarpıtmaların kabul edilemez olduğunu ve haberlerin durumu yanlış yansıttığını söylediğini kaydetti.

Gazze'deki suçlara ilişkin soruşturma

Hasan'ın "Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri başvurusu yapmadan önce altı ay aktif bir soykırım sürdü, neden altı ay beklediniz?" sorusuna Han, tutuklama emri çıkarmak için gerekli hazırlıkların kolay olmadığını belirtti.

Han, "Binyamin Netanyahu ve Vladimir Putin'i Lahey'de göreceğinize inanıyor musunuz?" sorusunu "Şunu söyleyeceğim: Bunun boş bir çaba olduğuna inanmıyorum. Mağdurlar için konuşmanız gerektiğini düşünüyorum." ifadeleriyle yanıtladı.

Kerim Han hakkındaki iddialar

UCM Başsavcısı Kerim Han hakkında Mayıs 2024'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri hazırladığı dönemde cinsel taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 150 sayfalık rapor hazırlanmış, üç hakimden oluşan bağımsız yargı heyeti 9 Mart 2026'da OIOS raporu hakkındaki kanaatlerini sunarak "herhangi bir suistimal veya görev ihlali tespit edilmedi" sonucuna varmıştı.

Han, soruşturma süreci boyunca Mayıs 2025'ten itibaren gönüllü olarak süresiz izne ayrılmıştı.

ABD yönetimi, Haziran 2025'te Han ve devamında diğer savcı yardımcıları ve yargıçları "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine almıştı.