Uçhisar'da Yabancı Uyruklu Kişiye Türk Bayrağı ile İlgili Soruşturma

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağına sergilenen uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
