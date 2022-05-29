UÇAKLARDA MASKE KULLANIM ZORUNLULUĞU KALKIYOR - Haberler

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UÇAKLARDA MASKE KULLANIM ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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UÇAKLARDA MASKE KULLANIM ZORUNLULUĞU KALKIYOR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılıyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılıyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca hastaneler Güncel Haberler

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