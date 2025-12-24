Libya Genelkurmay Başkanı AL-Haddad'ın jeti düştü

'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Uçağın düştüğü bölgede oturan Ömer Lütfü Ünal, büyük bir ses duyduğunu ve evlerin sallandığını söyledi. Ünal, "Herkes başta bunu deprem olarak yorumladı. Arkasından da insanlar uçak düştüğünü söyledi, biz de halk olarak geldik, elimizden bir şey gelir mi diye. Geldiğimizde hala daha uçak yeri daha tespit edilmemişti. Vatandaşlar ve köylülerle 5-6 kilometre ileride yürüyerek çamurların içine giderek 30 kişiyle birlikte bulduk orayı. Gittiğimizde bir yakıt kokusu vardı. Araç yakıtı ve uçağın parçaları vardı, ufak ufak parçalar. Ondan sonra jandarma ekiplerimiz gelerek telefonlarla aramada bulunduk. Biz canlı bulabilir miyiz diye, bir şey yapabilir miyiz diye çabaladık" dedi.

Arazinin engebeli ve hava şartların zorlu olması yüzünden itfaiye ve sağlık ekiplerinin ulaşımda sorun yaşadığını belirten Ünal, "Herhangi bir canlı bulamadık. Küçük küçük uçak parçaları, yani tam bir parça yoktu. Tarlaya komple yayılmış büyük bir alana. Sadece bir cüzdan bulabildik. Onu da yetkili arkadaşlarına teslim ettik" diye konuştu.