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Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi

Güncel Haberler

Antalya seferi yapacak olan uçağa binen yolculardan bir kişi, telefonda konuşurken "bomba" kelimesini kullandı. Bu konuşmayı duyan hostesin ihbarıyla polis ekipleri tüm uçakta köpekle arama yaptı ancak bir sonuca ulaşılamadı. 30 dakikalık gecikmenin ardından uçak kalkerken, yolcuya ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.

Diyarbakır'dan Antalya'ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, 'bomba' kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi.

Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi

POLİS, KÖPEKLE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55'te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya'ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.

Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi

Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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