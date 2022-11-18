Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi

Antalya seferi yapacak olan uçağa binen yolculardan bir kişi, telefonda konuşurken "bomba" kelimesini kullandı. Bu konuşmayı duyan hostesin ihbarıyla polis ekipleri tüm uçakta köpekle arama yaptı ancak bir sonuca ulaşılamadı. 30 dakikalık gecikmenin ardından uçak kalkerken, yolcuya ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.