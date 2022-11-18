Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi
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Antalya seferi yapacak olan uçağa binen yolculardan bir kişi, telefonda konuşurken "bomba" kelimesini kullandı. Bu konuşmayı duyan hostesin ihbarıyla polis ekipleri tüm uçakta köpekle arama yaptı ancak bir sonuca ulaşılamadı. 30 dakikalık gecikmenin ardından uçak kalkerken, yolcuya ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.
Diyarbakır'dan Antalya'ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, 'bomba' kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi.
POLİS, KÖPEKLE ARAMA YAPTI
İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55'te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya'ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.