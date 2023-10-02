Üç kızıl geyik Burdur'a doğaya bırakıldı

Üç kızıl geyik daha doğaya bırakıldı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan kızıl geyik üretme istasyonundan 3 dişi kızıl geyiğin Burdur'a nakledildiğini, ardından doğaya yerleştirildiğini bildirdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' çerçevesinde Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan kızıl geyik üretme istasyonundan 3 dişi kızıl geyiğin naklinin Burdur'a gerçekleştirildiği belirtildi.

"İlki yaklaşık bir ay önce gerçekleşen 3 erkek kızıl geyik nakillerinin başarıya ulaşmasının ardından ikinci nakil işlemi de Bursa Şube Müdürlüğü personeli, yaban hayatı uzmanları ve veteriner hekimler tarafından zamana karşı bir yarış verilerek yapıldı" denilen paylaşımda, kızıl geyiklerin doğaya yerleştirilmesi sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

"3 dişi kızıl geyiğin aynı anda yakalama kafesine girmesiyle başlayan Bursa'dan Burdur'a yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur'a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi."