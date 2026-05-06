"Üç Fidan" Anılıyor... Birgül Kaya: Onların Her Eylemi, Umudumuza Işık Tutuyor

(ANKARA) - Siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütlerinin katılımıyla Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan', idamlarının 54'üncü yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anıldı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, "Onlar her sözü, her eylemi bizim bugünkü direnişimize, umudumuza ve dayanışmamıza, idealimize ışık tutuyor" dedi.

"Üç Fidan" Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54'üncü yılında, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anılıyor. Sendikalar, siyasi partiler ve meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenen anma törenlerinde, "Yusuf, Hüseyin, Deniz; sürüyor, sürecek mücadelemiz", "Emperyalistler, iş birlikçiler altıncı filoyu unutmayın", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganları atıldı."

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarı başında yaptığı açıklamada, "Bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 54'üncü ölüm yıl dönümünde onların devrim ateşini, halktan yana duruşlarını, adalet arayışlarını ve bize miras bıraktıkları cesareti yürekten anıyoruz. Onlar her sözü, her eylemi bizim bugünkü dirinişimize, umudumuza ve dayanışmamıza, idealimize ışık tutuyor. ve Deniz Gezmiş der ki; 'vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır. Burada ölen yalnızca bedenimdir. Düşüncemi öldüremeyeceksiniz' diyerek düşüncelerin esir alınamayacağını sonsuza dek yüreklere kazıdı. 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Türk ve Kürt halkların kardeşliği, kahrolsun emperyalizm' diyerek bizlere yol gösterdi" dedi.

Kaya'nın ardından açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, şunları söyledi:

"54 yıl geçti üzerinden. Üç tane fidan… Sadece tam bağımsız Türkiye ideali için mücadele ettikleri için Meclis'te Amerikan uşaklığı yapan o dönemin siyasilerinin korkmadan, utanmadan el kaldırmasıyla bu ülkenin üç genci asıldı. Asarak davalarını yok edeceklerini zannediyorlardı. İdealleri yok olacak zannediyorlardı. Kendileri gibi halkın da ABD'nin uşaklığı altına gireceklerini bekliyorlardı. Ama Denizler, Yusuflar, Hüseyinler ve sayısız, isimsiz binlerce gencimiz, ülke sevdalımız o gün bugündür Denizlerin çıktığı yolda o mücadelenin, o davanın asla peşini bırakmadılar. O gün de ülkeyi yönetenler ABD'nin emperyalizmine uşaklık yapıyorlardı. Kıyımlara, katliamlara ses çıkarmıyorlardı. Bugün de üzerinden 54 yıl geçti. İsrail'in ABD desteğiyle Filistinli çocukları öldürmesine ses çıkaramadılar."

"Biz emekliler olarak, devrimciler olacak mücadelemizde sizin yolunuzdan devam ediyoruz"

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, "'Bizim her eylemimiz faşizme ve emperyalizme karşı bir savaş narasıdır' diyen Deniz, Yusuf önderlerimizin, devrimci yoldaşlarımızın anısı önünde bir kez daha eğiliyoruz. Deniz yoldaş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan; mücahedeniz bitmedi. Biz emekliler olarak, devrimciler olacak mücadelemizde sizin yolunuzdan devam ediyoruz. Kahrolsun faşizm, kahrolsun emperyalizm" diye konuştu.

DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), TMMOB ve KESK'in aralarında bulunduğu 12 parti, sendika ve meslek örgütü de ortak açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan KESK Haber-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Polat, şunları kaydetti:

"Türkiye işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin sembolleri 54 yıl önce burjuvazi tarafından idam edildi. İşçi sınıfının ve ezilen halkların bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyada yükseldiği bir dönemde bu mücadeleyi bastırmak için Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan katledildi. Tüm dünyada sömürülenlerle hakim sınıflar arasındaki çatışma büyümüş, emperyalizm karşısında işçi sınıfı ve hakları mücadelesi ayağa kalkmıştı. Sömürü düzenini yıkma iddiası birçok ülkede hakları sararken, anti-emperyalist ve savaş karşısı mücadele döneme karakterini veriyordu."

"Türkiye'de 68 kuşağı işçi sınıfı, köylülük ve gençliğin iç içe geçtiği bir birleşik mücadele süreciydi"

Türkiye'de 68 kuşağı işçi sınıfı, köylülük ve gençliğin iç içe geçtiği bir birleşik mücadele süreciydi. Yükselen işçi direnişleri, sendikal hak arayışları ve anti-emperyalist dalga gençliğin mücadelesini belirlemiş, üniversiteler bu toplumsal hareketlerin önemli bir parçası haline gelmişti. ABD emperyalizminin Vietnam'da yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki müdahaleleri ve Türkiye üzerindeki ekonomik, siyasal etkisi 68 kuşağının anti-emperyalist karakterini şekillendirdi. Bu koşullar altında bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi birleşti. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bu hattın en önemli temsilcilerindendi."

Kaynak: ANKA