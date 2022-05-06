Üç Fidan Anıldı.. Sancar: "Onların Devrim, Sosyalizm, Özgürlük, Demokrasi Yolunda Verdikleri Cesur Mücadelenin Işığı Sönmedi"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı "Üç fidanımız, bundan yarım asır önce bir siyasi cinayetle katledildiler. Aradan 50 yıl geçti ama onların devrim, sosyalizm, özgürlük, demokrasi yolunda verdikleri kararlı ve cesur mücadelenin ışığı sönmedi. Tam tersine o meşale bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Açtıkları yolda yürüyen milyonlar var şimdi, milyonların yüreğinde yaşıyorlar" sözleriyle andı.

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde anılıyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başına gelen binlerce yurttaş, mezarlarına karanfil bıraktı.

"AÇTIKLARI YOLDA YÜRÜYEN MİLYONLAR VAR ŞİMDİ"

Anmaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Üç fidanımız, bundan yarım asır önce bir siyasi cinayetle katledildiler. Aradan 50 yıl geçti ama onların devrim, sosyalizm, özgürlük, demokrasi yolunda verdikleri kararlı ve cesur mücadelenin ışığı sönmedi. Tam tersine o meşale bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Açtıkları yolda yürüyen milyonlar var şimdi, milyonların yüreğinde yaşıyorlar. Onları siyasi cinayetle katledenler, idamlarında oy kullananlar tarihin utanç sayfalarında yer alıyorlar; fakat Denizimiz, Yusufumuz, Hüseyinimiz büyüyerek bizleri aydınlatmaya, devrim, sosyalizm, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

"EN UFAK BİR KORKU İŞARETİ ARAYANLARI UTANDIRARAK ÖLÜME GİDENLERİN MİRASINI YAŞATACAĞIZ"

Gezmiş, İnan ve Aslan'ın son sözlerine atıf yapan Sancar, şunları söyledi:

"Onların idam sehpasına giderken haykırdıkları sözleri bugün de mücadelemizde yaşatıyoruz. 'Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği' diyerek ve gülümseyerek ölüme gittiler. Bu sözler ve mücadeleleri bize onurlu bir mirastır, aynı zamanda bir çağrıdır. Hep birlikte bugün burada yaptığımız gibi hayatın her alanında halkların ortak mücadelesini büyütme çağrısıdır o slogan. Bize sorumluluk yüklemektedir. Bugün de aynı soyguncu, sömürücü, zalim, talancı yönetim zihniyeti daha da ağırlaşmış bir biçimde devam ediyor. Bugün de görevimiz 3 fidanın bize o gün yaptığı çağrıdan farklı değildir. Ortak mücadeleyi her alanda büyütmek, devrim ve sosyalizm yolunda birlikte yürümektir görevimiz. Üç fidanımız ve onlar gibi hayatlarını feda edenlerin, gözlerini kırpmadan en ufak bir korku işareti arayanları utandırarak ölüme gidenlerin mirasını yaşatacağız.

"SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, zulüm yapılırsa yapılsın, engeller ne kadar büyütülürse büyütülsün bu mücadele sürüyor, sürecek ve HDP de bu mirasın ortağı olmaktan onur duyuyor. Yusuf, Deniz, Hüseyin gibi Mahir, İbo, Mazlumlar da yolumuzu aydınlatıyor. Görevimiz ortak mücadeleyi halkların eşitliği, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm yolunda büyütmektir. Anıları önünde bugün de saygıyla eğiliyoruz. Her zaman anılarını yaşatacağız, yaşatmak için mücadeleyi büyüteceğiz. Sözümüzdür onlara, Türkiye'nin bütün ezilenlerine, emekçilerine, halklarına."

Sancar, konuşmasının ardından Gezmiş, İnan ve Aslan'ın mezarlarına karanfil bıraktı.