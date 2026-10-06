Üç ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da farklı yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 12 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde edilen gelirlerin belirlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 7 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Şüphelilerin kiraladıkları araçla Eskişehir'den Ankara'ya geldiklerini tespit eden ekipler, aracı durdurarak 2 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 1 milyon 320 bin lira bulundu.

Paranın izini süren ekipler, söz konusu tutarın Eskişehir'de başka bir kişiden dolandırıcılık yoluyla alındığını belirledi. Ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

Sağlık yatırımı vaadiyle dolandırıcılık

Bir başka soruşturmada, tıbbi görüntüleme cihazlarının sağlık kuruluşlarına kiralanacağı ve yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle vatandaşlardan "yatırım" adı altında para toplandığı belirlendi.

Yaklaşık 9 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen olayda, herhangi bir cihaz satın alınmadığı ve kiralama işlemi gerçekleştirilmediği ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sahte belgelerle 64 milyon liralık tahsilat

Polis ekiplerinin yürüttüğü diğer çalışmada ise Cezayir'de faaliyet gösteren şirketlere ilişkin sahte belgeler düzenlendiği ve bu belgeler kullanılarak icra yoluyla 64 milyon liralık haksız tahsilat yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında müşteki şirketlerin yetkililerini tehdit ettikleri de belirlenen şüphelilere yönelik Kırklareli'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Üç ayrı soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen toplam 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA