Haberler

UAEA: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali tüm dış elektrik kaynağını 1 saat kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiğini, 1 saat sonra ise yeniden elektrik sağlandığını duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiğini, 1 saat sonra ise yeniden elektrik sağlandığını duyurdu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, nükleer santralin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiği bildirildi.

Elektrik kaybının, "kısa devre" kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, nükleer santralin dış kaynaklı elektriğinin 1 saat sonra yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Dünya, Çernobil kazasının 40. yıl dönümünü hüzünle anarken, meydana gelen bu elektrik kesintileri, Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumunun hala riskli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Grossi, UAEA'nın, başka bir nükleer kazayı önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

