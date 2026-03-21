UAEA, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralde hasar tespit edilmediğini bildirdi

Güncelleme:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Dimona'daki nükleer santrale yönelik saldırısında herhangi bir hasar olmadığını ve radyasyon seviyesinde anormallik tespit edilmediğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesine yaptığı misilleme saldırısında, nükleer araştırma merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi almadığını bildirdi.

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "UAEA'nın, İsrail'in Dimona kentine bir füzenin isabet etmesiyle ilgili haberlerden bilgisi olup, Negev Nükleer Araştırma Merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölge ülkelerinde gelen bilgilere göre radyasyon seviyesinde bir anormallik tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, özellikle nükleer tesis çevresinde azami askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, bugün akşam saatlerinde Dimona'daki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misilleme saldırısında 31 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

İran, İsrail'in güneyine füze yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme