UAEA, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralde hasar tespit edilmediğini bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesine yaptığı misilleme saldırısında, nükleer araştırma merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi almadığını bildirdi.

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "UAEA'nın, İsrail'in Dimona kentine bir füzenin isabet etmesiyle ilgili haberlerden bilgisi olup, Negev Nükleer Araştırma Merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölge ülkelerinde gelen bilgilere göre radyasyon seviyesinde bir anormallik tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, özellikle nükleer tesis çevresinde azami askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, bugün akşam saatlerinde Dimona'daki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misilleme saldırısında 31 kişi yaralanmıştı.