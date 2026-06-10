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UAEA Yönetim Kurulu, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi istenen tasarıyı onayladı

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UAEA Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep eden karar tasarısını onayladı. İran kararı siyasi olarak nitelendirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'dan, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ile İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) tarafından sunulan İran'ın nükleer programına yönelik karar tasarısı, 35 üyeli UAEA Yönetim Kurulunda oylandı.

Kurulda 21 ülke evet, 3 ülke hayır oyu kullanırken 10 üye çekimser kaldı. Venezuela ise mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle oy kullanamadı.

Kararda, UAEA'nın, ABD ve İsrail tarafından vurulan nükleer tesislere 1 yıldır erişememesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Ajansın, Anlaşma kapsamında güvence denetimine tabi tutulması gereken nükleer maddelerin, nükleer silahlara veya diğer "nükleer patlayıcı cihazlara" yönlendirilmediğini "doğrulayamadığı" kaydedildi.

Karar kapsamında İran, ABD ve İsrail tarafından vurulan nükleer tesisleri ve bu tesislerde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoku hakkında UAEA'yı derhal bilgilendirmeye ve bunların doğrulanabilmesi için de Ajans'ın erişimine açmaya çağrıldı.

İran, kararı "siyasi" diye nitelendirdi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tasarıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün Yönetim Kurulu, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin teknik kurumdan beklenen profesyonellikten yoksun, tedirgin oylamayla bir başka siyasi kararı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

UAEA'nın, "savaş kışkırtıcıları" tarafından "araçsallaştırıldığı" belirtilen açıklamada, bir ülkenin "barışçıl ve güvenli" nükleer tesislerine yönelik saldırılar konusunda basit bir endişeyi bile dile getiremeyecek şekilde etkisiz hale getirilen UAEA'ya nasıl güven duyulacağının sorgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın, ABD'nin İran sivil altyapısına yönelik daha fazla saldırılara giriştiği bir dönemde, diplomatik çözüme destek verdiğini "iki yüzlü" şekilde ifade ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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