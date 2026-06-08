UAEA Başkanı, İran'ın kendisine yönelttiği eleştirileri "siyasi bir tepki" olarak nitelendirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınamadığı için İran tarafından kendisine yöneltilen eleştirileri "siyasi bir tepki" diye nitelendirdi.

UAEA Başkanı Grossi, UAEA Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grossi, İran'ın nükleer silah geliştirme konusunda ilerleme kaydettiği veya kaydetmediğini söylemenin mümkün olup olmadığına dair soruya, "Şöyle ki burada çok dikkat etmeliyiz, çünkü biz onların bunu yaptığını asla söylemedik. ve eğer tesislere erişimimiz varken ve bunu beklerken söylemediysek, şimdi de söyleyemeyiz." dedi.

Ancak önceden de şimdi de yanıtlanmayan sorular bulunduğunu dile getiren Grossi, 2025'teki 12 gün süren savaş nedeniyle tam olarak 1 yıldır bu tesisleri denetleyemediklerine dikkati çekti.

Grossi, geçen zaman içerisinde sadece Buşehr Nükleer Santrali ve diğer bazı tesisleri inceleyebildiklerini, hasar alan santralleri ise göremediklerini hatırlatarak, ancak tesislerin tekrar denetime açılması durumunda tespit çalışması yapabileceklerine işaret etti.

ABD ve İran'ın UAEA'nın katkısı olmadan nükleer malzemenin durumu hakkında karar verme ihtimaline ilişkin görüşleri sorulan Grossi, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette böyle bir karar verebilirler. Umarım vermezler, çünkü iki ülke istedikleri her konuda anlaşabilir, ancak bence kendileri bile uygun bir doğrulama olmadan yapılan bir anlaşmanın yanılsama olduğunu kabul ederler. Bu sadece bir kağıt parçası ve şartlarına uyulup uyulmadığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle, UAEA'nın çok önemli bir rol oynaması gerektiğinin farkında olduklarını düşünüyorum."

Grossi, İran'ın, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere saldırılarını kınamadığı gerekçesiyle UAEA Başkanını eleştirmesine dair soruya "Söyleyecek bir şeyim yok. Bu siyasi bir tepki ve İran'ın ve büyükelçisinin görüşlerini belirtme hakkı var. Benim görüşüm raporlarımda yer alıyor." yanıtını verdi.

İran'ın kendisine itiraz ettiğini, bunun da yönetim kurulunda normal bir süreç olduğunu belirten Grossi, günün sonunda siyasi bir diyalog ve diplomatik bir anlaşma olması gerektiğine inandığını vurguladı.

Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına dair, olayın Rusya ile Ukrayna arasında santral civarında sağlanan yerel ateşkes sırasında yaşandığını ifade etti.

UAEA Başkanı, saldırının, mayın temizleme çalışmaları sırasında yapıldığı konusunda Rusya tarafından bilgilendirildiklerini dile getirerek, hafta sonu boyunca tarafları, ateşkesi terk etmemeleri ve ona uymaları konusunda ikna etmeye çalıştığı bilgisini paylaştı.

İran'dan UAEA Başkanına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, Grossi'nin İran meselesine yaklaşımını "politik ve sorumsuz" olmakla nitelendirmişti.

Ayrıca İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesi açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, İran'ın UAEA ile nükleer işbirliği konusundaki mevcut tutumunun, ABD ve İsrail'in barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren nükleer tesislere yönelik saldırılarının bir sonucu olduğu belirtilmişti.

Uluslararası hukuka aykırı bir eylemin sorumluluğunun mağdurda değil failde olduğu kaydedilen açıklamada, "Yönetim Kurulu, bu saldırıları gerçekleştirenleri sorumluluklarından kurtarmak için araç olarak kullanılmamalıdır." ifadelerine yer verilmişti.