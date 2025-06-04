UAEA Başkanı Grossi: Suriye Nükleer Tesislerine Erişim İzni Verdi

UAEA Başkanı Grossi: Suriye Nükleer Tesislerine Erişim İzni Verdi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Suriye Geçiş Hükümeti'nin eski nükleer tesislere denetim için UAEA'ya erişim izni verdiğini açıkladı. Grossi, Suriye yönetiminin uluslararası işbirliğine yönelik kararlı bir tutum sergilediğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Suriye Geçiş Hükümeti'nin, UAEA'ya "şüpheli eski nükleer tesislere yönelik denetim konusunda" erişim izni verdiğini ifade etti.

UAEA Başkanı Grossi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Associated Press'e açıklamalarda bulundu.

Grossi, "Ajans olarak geçmişte nükleer faaliyetlere karıştığını düşündüğümüz bazı faaliyetlere tam açıklık getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki nükleer tesislerden radyasyon sızıntısı olduğuna dair bir "işaretlerinin olmadığını" belirten Grossi, gözlemcilerin "zenginleştirilmiş uranyumun bir yerlerde saklanıyor olabileceği ve yeniden kullanılabileceği, kaçırılabileceği veya kaçakçılığı yapılabileceği" konusunda endişeli olduklarını kaydetti.

Yeni yönetimin "dünyaya açılma ve uluslararası işbirliğine" yönelik kararlı bir tutum sergilediğini belirten Grossi, bu konuda denetim sürecinin birkaç ay içinde tamamlanacağını umduğunu söyledi.

Grossi, Suriye yönetiminin UAEA'ya ülkedeki eski nükleer tesislere derhal erişim izni vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Şara'nın, Ajans'ın "ihtiyacı olan faaliyetleri gerçekleştirmesine izin vermeye çok olumlu bir yaklaşım sergilediğini" belirten Grossi, "Başkan (Şara) bana, gelecekte nükleer enerji potansiyelini de keşfetmek istediğini ifade etti." ifadelerini kullandı.

İran'la görüşmeler

Grossi, ABD ve İran arasında imzalanacak olası nükleer anlaşma kapsamında taraflarla "sürekli temas halinde" olduğunu vurgulayarak, "Müzakereleri onlar yürütüyor, biz değil, ancak UAEA'nin varacakları anlaşmanın garantörü olması gerektiği açıktır." dedi.

Tarafların doğrudan müzakere etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Grossi, her iki tarafın da bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduklarına inandığını söyledi.

Grossi, "Her ikisi de bir anlaşma istiyor, bu kolay olacak anlamına gelmez, ama basit ve açık bir şekilde, iki tarafın da bir anlaşma istemesi büyük bir avantaj." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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