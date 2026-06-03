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UAEA Yönetim Kurulu, BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı nedeniyle olağanüstü toplanacak

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne 17 Mayıs'ta düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle 5 Haziran'da olağanüstü toplanacak. Toplantı talebi Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'dan geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyecek.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın saldırıya dair olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulu'nun bu kapsamda 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyeceği bildirildi.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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