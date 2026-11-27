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U-FEST Ulaşım Festivali, Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Prof. Dr. Resul Çekin Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında 2 gün sürecek festivale Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler, TCDD, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün stantlarına ilgi gösterdi.

Ulaşım ve haberleşme alanındaki çalışmalar ile kariyer olanakları hakkında bilgi alan öğrenciler, TCDD'nin mobil lokomotif simülatöründe tren kullanmayı deneyimledi.

Stantları gezen Rektör Turabi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının festivaline ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Turabi, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulundaki raylı sistemler, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki havacılık ve Merzifon Meslek Yüksekokulundaki sivil havacılık programlarıyla ulaşım sektörüne öğrenci yetiştirdiklerini belirterek herkesi festivale davet etti.

Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi İrem Nur Çelik, festivale öğretim üyeleriyle katıldıklarını ve stantlarda bilgi aldıklarını anlattı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi İrem Sude Uysal ise hızlı treni merak ettiğini, festivalde kara yolu ve hava yolu ulaşımı hakkında da bilgi edindiğini söyledi.

Kaynak: AA