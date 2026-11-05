Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tzitzikostas, en az 16 uçağın acil inişine yol açan bomba ihbarlarını takip ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komiseri Apostolos Tzitzikostas, Avrupa'da en az 16 yolcu uçağının acil inişine yol açan bomba ihbarlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Tzitzikostas, ihbarların bağlantılı olup olmadığını belirlemenin henüz erken olduğunu ve ulusal soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, Avrupa'da en az 16 yolcu uçağının acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarlarını yakından takip ettiklerini, bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Tzitzikostas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sivillere yönelik tehditlerin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu belirten Tzitzikostas, durumu yakından takip ettiklerini ve AB Havacılık Emniyeti Ajansı ile iletişim halinde olduklarını aktardı.

Tzitzikostas, ulusal yetkililerden havalimanı işletmecileri, hava yolu şirketleri ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalışmalarını talep ettiğini kaydederek "Bildirilen olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına dair bir sonuca varmak için henüz çok erken. Ulusal düzeydeki soruşturmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle en az 16 yolcu uçağı acil iniş yapmıştı.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Harry Kane imzayı attı! 2029'a kadar devam

Topçunun kralı imzayı attı!
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok

Maç öncesi ortam gerildi! Burak'ın dedikleri Emre'yi kızdıracak

'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru