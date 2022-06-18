TYT sınavından çıkan öğrenciler, içinde Acun'un olduğu bu fotoğrafı paylaştı: Türkçe çok zor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TYT sınavından çıkan öğrenciler, içinde Acun'un olduğu bu fotoğrafı paylaştı: Türkçe çok zor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
 - Güncelleme:
TYT sınavından çıkan öğrenciler, içinde Acun'un olduğu bu fotoğrafı paylaştı: Türkçe çok zor

Bugün üniversite sınavına girecek öğrenciler, Temel Yetenek Sınavı'na tabii tutuldu. Sınavdan sonra ise sosyal medya adeta öğrencilerin paylaşımlarıyla yıkıldı. Türkçe sorularının zor olduğunu belirten öğrenciler, şıkların benzerliklerini ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı üzerinden anlattı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Üniversite adayları bugün sabah saatlerinde sınavın ilk ayağı olarak Temel Yeterlilik Testi'ne tabii tutuldu. Öğrenciler zorlu maratonun ardından sosyal medyaya akın etti.

TÜRKÇE SORULARINDAN YAKINDILAR

Öğrencilerin en çok zorlandıkları alan Türkçe oldu. Soruları cevaplandırmakta zorlanan öğrenciler, özellikle Twitter'da yüzlerce paylaşımda bulundu. Ancak bir öğrenci tarafından yapılan paylaşım, adeta diğerlerini yıktı geçti.

SINAVIN ZORLUĞUNU ACUN'LA ANLATTI

Bir öğrenci, sınav şıklarının çok benzer olduğunu anlatmak için, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yan yana durduğu bir fotoğrafı paylaştı. Üzerine ise "A,B,C şıkları" diye not düştü. Bu paylaşım çok beğenildi.

İşte o paylaşım:

TYT sınavından çıkan öğrenciler, içinde Acun'un da yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı: Türkçe çok zor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Acun Ilıcalı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title