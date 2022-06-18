TYT sınavından çıkan öğrenciler, içinde Acun'un olduğu bu fotoğrafı paylaştı: Türkçe çok zor
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Bugün üniversite sınavına girecek öğrenciler, Temel Yetenek Sınavı'na tabii tutuldu. Sınavdan sonra ise sosyal medya adeta öğrencilerin paylaşımlarıyla yıkıldı. Türkçe sorularının zor olduğunu belirten öğrenciler, şıkların benzerliklerini ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı üzerinden anlattı.
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Üniversite adayları bugün sabah saatlerinde sınavın ilk ayağı olarak Temel Yeterlilik Testi'ne tabii tutuldu. Öğrenciler zorlu maratonun ardından sosyal medyaya akın etti.
TÜRKÇE SORULARINDAN YAKINDILAR
Öğrencilerin en çok zorlandıkları alan Türkçe oldu. Soruları cevaplandırmakta zorlanan öğrenciler, özellikle Twitter'da yüzlerce paylaşımda bulundu. Ancak bir öğrenci tarafından yapılan paylaşım, adeta diğerlerini yıktı geçti.
SINAVIN ZORLUĞUNU ACUN'LA ANLATTI
Bir öğrenci, sınav şıklarının çok benzer olduğunu anlatmak için, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yan yana durduğu bir fotoğrafı paylaştı. Üzerine ise "A,B,C şıkları" diye not düştü. Bu paylaşım çok beğenildi.
İşte o paylaşım: