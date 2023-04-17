Tvhb Başkanı Prof. Dr. Arslan'dan Veterinerlere '29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Ankara'da Buluşma Çağrısı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, meslektaşlarına, '29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde Ankara’da buluşma çağrısında bulundu. Arslan, “Yıllardır, kaybettiğimiz tüm haklara rağmen, hayvan sağlığının ve refahının korunması, halk sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, güvenli ve sağlıklı hayvansal gıda alanlarında fedakarca çalışan veteriner hekimler olarak artık ’yeter’ dediğimiz noktaya geldik” dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, meslektaşlarına, '29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Ankara'da buluşma çağrısında bulundu. Arslan, "Yıllardır, kaybettiğimiz tüm haklara rağmen, hayvan sağlığının ve refahının korunması, halk sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, güvenli ve sağlıklı hayvansal gıda alanlarında fedakarca çalışan veteriner hekimler olarak artık 'yeter' dediğimiz noktaya geldik" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, nisan ayının son cumartesi günü olan 29 Nisan'da kutlanacak olan 'Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Ankara'da buluşma çağrısı yaptığı bir basın açıklaması yayınladı. Arslan açıklamada şunlara değindi:

"MESLEĞİMİZİN UĞRADIĞI HAKSIZLIK VE DEĞERSİZLEŞTİRME DEVAM EDİYOR: Aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen ücretler ve özlük hakları açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir. Farklı meslek gruplarına yapılan düzenlemelerde kapsam dışı bırakılırken öne sürülen mazeretler ciddiyetten uzak, adeta maksatlı bir hal almıştır.

Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesine göre sağlık hizmetleri sınıfındadır. Buna rağmen, kamu veteriner hekimleri yaklaşık son 30-35 yıldır her geçen gün hak kayıpları yaşamaktadır.

VETERİNER HEKİMLER ANAYASA KARŞISINDA EŞİT SAYILMAMIŞLARDIR: Ülkemizde 1949 yılında beri her yıl için alınan 2 aylık fiili hizmet zammı 2006 yılında 'Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, diğer meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamışlardır. Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında doktor ve diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilirken sağlık çalışanı olan veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Emekli veteriner hekim maaşlarında da en az 9 bin TL farklılıklar oluşturulmuştur.

MÜHENDİSLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ARTIRILIRKEN, VETERİNER HEKİMLERİNKİ SABİT KALDI: Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı karar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yapan mühendislerin özel hizmet tazminatları 120 puandan 165 puana çıkarılmış, 135 puan alan veteriner hekimlerin özel hizmet puanında ise herhangi bir artış yapılmamıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan 666 Sayılı KHK ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190 ve diş hekimleri VE eczacılara 185 puan verilirken veteriner hekimlere 160 puan verilmesi ile ayrı bir mağduriyet daha oluşmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden söz edilmemektedir.

TEKNİK SINIFLARA VERİLEN ARAZİ TAZMİNATI VETERİNER HEKİMLERE VERİLMEMEKTEDİR: Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda beraber çalıştığı mühendislerden aylık olarak bin 764 TL daha az alır duruma gelmiştir. Mesleki tüm alanlarımızda benzeri sorunlar yaşanmaktadır;

FAKÜLTE SAYISI ARTIRILARAK EĞİTİMDE NİTELİK TARTIŞILIR HALE GETİRİLMİŞTİR: Fakülte sayısının 32'ye çıkarılmasıyla eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan yaklaşık 3 bin kişi istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır. Atanamayan binlerce yeni mezunun umutları kırılmış, geleceklerini yurt dışında aramaya başlamışladır.

VETERİNER HEKİMLER YEREL YÖNETİMLERDE MOBİNG VE FİZİKİ ŞİDDET İLE KARŞI KARŞIYADIR: Serbest çalışan veteriner hekimler orantısız mevzuatın getirdiği ağır baskıyla hastalarına zaman ayıramaz, işlerini yapamaz hale getirilmişlerdir. Yerel yönetimlerde çalışan veteriner hekimler, kanun koyucu ve yerel idarecilerin inisiyatif almamaları nedeniyle hedef haline getirilmiş, mobbing ve fiziki şiddet ile karşı karşıya kalmışlardır. Gıda, ilaç ve diğer alanlarda çalışan tüm veteriner hekimlerin iş ve ücret güvenceleri yoktur."

"VETERİNER HEKİMLERİN EK GÖSTERGESİ 7200'E ÇIKARILMALIDIR"

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, açıklamasında taleplerini de şöyle sıraladı:

"- Elimizden alınan fiili hizmet zammı tüm veteriner hekimleri kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir.

Emekli veteriner hekimlere (30 bin) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılmalıdır.

Özel hizmet tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır.

Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yaralanmalıdır.

Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7200'e çıkarılmalıdır.

Diğer bütün alanlarda yaşanan kayıplar önlenmeli, veteriner hekimlerin mesleğini sağlık sınıfına tanınan şartlarda yapabilmesi için eşit şartlar sağlanmalıdır.

Uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan özerk teşkilat yapısı yeniden kurulmalıdır."

VETERİNER HEKİMLERE ANKARA'DA BULUŞMA ÇAĞRISI

Prof. Dr. Arslan, açıklamasını "Gelecek için stratejik öneme sahip veteriner hekimlik mesleğinin tüm alanlarda uğradığı hak kayıplarının iade edilmesi beklentimizi, en yüksek sesle kamuoyuyla paylaşmak için 29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Ankara'da bir araya geliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu önemli günümüzü hak mücadelesi gününe dönüştürmeye çağırıyoruz."