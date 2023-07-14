Üye Girişi
Haberler

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Delil Atak - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title