Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.