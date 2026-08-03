Haberler

Tuzla'da Otluk Yangını Yat Tamirhanesine Sıçradı: 2 Yat Küle Döndü

Tuzla'da Otluk Yangını Yat Tamirhanesine Sıçradı: 2 Yat Küle Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yat tamirhanesine sıçradı. Tamirhanedeki 2 yat alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bitişikteki pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

TUZLA'da otluk alanda çıkan yangın, yat tamirhanesine sıçradı. Yangında tamirhanedeki 2 yat alev alev yanarken, bitişikte kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.50 sıralarında İçmeler Mahallesi Arkadaşlar Sokak'ta bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yat tamirhanesine sıçradı. Tamirhanede bulunan 2 yat da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İş yerinin bitişiğinde kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yatlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu

Pelerinsiz kahraman! Elleriyle kaputundan tutarak durdurdu
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Artık bu şehirlerde durmayacak
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! Yeni fiyat listesi belli oldu