Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi İstanbul Tuzla'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Tuzla'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Sümer Sokak'taki bir sitede yer alan apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, bir üst kattaki dairede de küçük çaplı hasar oluştu. Bu arada, yangın sırasında daireden yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / Tansel Parlak - Güncel Güncel Haberler

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