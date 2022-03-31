TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------

-Alev alev yanan TIR ve otomobil

-İtfaiye ekipleri


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Marmara, Tuzla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title