Tuzla'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Tuzla'da Anadolu Otoyolu üzerinde seyir halindeki 34 KEU 739 plakalı tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Tuzla'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Tuzla mevkisi Ankara istikametinde seyreden Fatih A. idaresindeki 34 KEU 739 plakalı tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tırdaki yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel